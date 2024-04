Le urne nei piccoli Comuni della Valdera. Il rischio di un solo candidato a sindaco

A grandi passi verso la scadenza per la presentazione delle liste e dei relativi candidati sindaci per le prossime amministrative. Ma in tre Comuni della Valdera, al momento, c’è un solo candidato. Succede a Chianni dove, rotti tutti gli indugi, corre per il terzo mandato Giacono Tarrini che, anche stavolta, come alle precedenti elezioni, potrebbe essere l’unico candidato a sindaco. Nessun movimento, per ora, emerge nel centrosinistra. La Lajatico c’è per ora solo la candidatura Fabio Tedeschi con "Lajatico storia e futuro", la compagine civica che sboccia dal cammino intrapreso dal comitato contro la fusione con Peccioli. Nessun’altra iniziativa in corso. E, restando su Peccioli, anche qui per ora la corsa è solitaria: quella del sindaco uscente Renzo Macelloni che guiderà anche stavolta la lista "Peccioli Futura".