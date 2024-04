Lenzi e il Comune del futuro. Tra nuovi lavori e ambiente:: "Vogliamo la comunità energetica"

Alberto Lenzi e Fauglia Democratica hanno presentato i punti cardine del programma per i prossimi cinque anni del Comune. Un documento che sottolinea le cose già fatte e lancia le progettualità del futuro. Fra tanti aspetti, nel settore ambiente, Lenzi annuncia nuove iniziative. "Con l’obbiettivo di ridurre i rifiuti utilizzeremo sistemi incentivanti nei confronti di quelle attività che ne dimostreranno l’effettiva diminuzione come, ad esempio, una riduzione della Tari – si legge –. Alcuni cittadini chiedono la possibilità di realizzare piccoli centri di raccolta con accesso gestito da sistema informatico. Sarà valutato". In tema di energia c’è l’impegno "a creare le condizioni per costruire una Cer". "La realizzazione di queste Comunità consente ai partecipanti di avere incentivi sulla produzione di energia e contributi a fondo perduto per la realizzazione degli impianti". In tema di urbanistica la lista per Lenzi si affida al nuovo Piano operativo intercomunale, in via di approvazione: "Favorirà, in condivisione con iv cittadini e attraverso percorsi partecipativi, le buone pratiche di riqualificazione e rigenerazione urbana e dei beni comuni a salvaguardia dell’economia, della bellezza e della conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato".

Ampio il punto sui lavori pubblici. Fra questi: "il progetto per la riqualificazione del campo sportivo del capoluogo che prevede una struttura coperta, area servizi e bar ristoro, campo da calcetto, campo da beach volley, due campi per padel, una parete artificiale per arrampicata sportiva; la riqualificazione di Via del Camposanto; la riqualificazione energetica del palazzo comunale. Impegni anche per la viabilità. Intanto "Quest’anno avremo accesso a finanziamenti a fondo perduto per 200 mila euro con i quali interverremo su via Marginata, via Pugnano e sulla viabilità di Luciana".