Barbara Cionini:: "Ricucire un territorio"

Il futuro e la crescita di Capannoli inserita in un contesto più ampio e sovracomunale. Così la vede Barbara Cionini, candidata della coalizione di centrosinistra "Noi per" alle amministrative di Capannoli. "Lavoriamo insieme – dice – affinché l’intero territorio sia al centro di una ripartenza collettiva. Perché la Valdera ora ha bisogno di un rilancio nel tessuto politico e amministrativo. Ricucire un territorio, dove ogni paese con la propria identità da il proprio valore aggiunto. Ma per arrivare a questo obiettivo, servono progettualità di area". L’esempio secondo la candidata sono proprio gli ultimi due eventi che hanno reso protagonista la Valdera: i Vespa World Days e la vittoria di Peccioli al Borgo dei Borghi. "Capannoli è la "cerniera della Valdera"– continua –. E come può la Valdera tornare a parlare con un’unica voce? Con una politica per tutta l’area. Nei fatti. In primis mettendo insieme progetti che devono costruire una rete che, da Pontedera, inglobi non solo i Comuni dell’Unione Valdera ma l’intero territorio. Intendo anche l’Alta Valdera". Trasporti, infrastrutture, cultura e turismo. "L’Unione Valdera – spiega Cionini – è una struttura che ha bisogno di ricalibrare il sistema stesso delle funzioni associate. E il Comune di Capannoli, in questo senso, ne è esempio. Dove è finito quell’ente a geometrie variabili? Penso a un ente in cui sia necessario rivedere la Valdera nella sua unità. Perché la Valdera è un tessuto che non deve più vivere di frammentazione. C’è bisogno di un progetto di rete che costruisca il futuro di un nuovo sistema politico e amministrativo dell’intera Valdera. Con un confronto aperto, oltre ogni steccato".