Camera in fiamme, anziana finisce al pronto soccorso

Terricciola (Pisa), 6 maggio 2024 – Incendio nella notte in via Terricciolese a Terricciola. Nella notte i soccorsi sono intervenuti dopo la segnalazione delle fiamme che avevano interessato la camera di un’abitazione. All’interno c’erano due persone he sono riuscite a uscire prima dell’arrivo dei soccorsi; sul posto il 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L’ambulanza di Peccioli ha portato una donna di 76 anni al pronto soccorso.