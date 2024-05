Ecodays di Ecofor Service: eccellenze locali e economia circolare in primo piano

Il programma di oggi: nel padiglione Ecodays di Ecofor Service di Gello alle 12 prendono il via i talk dedicati alle eccellenze locali, con dimostrazioni e degustazioni. Si parte con i formaggi della Famiglia Busti. E alle 15 il convegno Economia circolare, i rifiuti come risorsa per l’ambiente. Interverranno Davide Torrini, del centro European Commission Joint Research di Siviglia; Maurizia Seggiani dell’Università di Pisa, il presidente della Regione Eugenio Giani, Rossano Signorini ad Ecofor Service spa. Modera il giornalista de La 7 Frediano Finucci.

Negli impianti Ecofor continuano le visite guidate, dalle 9 alle 12 riservate agli studenti e dalle 15 alle 17 aperte a tutti i cittadini.

A Pardossi, alle 16.30, davanti agli impianti sportivi di Rio Pozzale, arriva lo spettacolo itinerante ECO4 - Quattro personaggi in cerca di riciclo. Il programma prevede alle 16.30 merenda per i bambini con i prodotti Mukki, alle 17 lo spettacolo ECO4, alle 17.30 musica dal vivo e alle 18 l’Eco-aperitivo.

A Pontedera alle 17, all’Istituto Modartech, inaugurazione della Mostra sustenable fashion, virtual &craftmanship. Alle 18, auditorium Fondazione Piaggio, l’Ecoincontro con lo stilista Guillermo Mariotto. Sul palco anche Stefano Dominella, direttore scientifico di Modartech. Alle 16.30 invece, nella Biblioteca Gronchi iniziano le Ecofiabe. Per i bambini anche una merenda. Alle 18.30, nella sede Utel, la prima edizione del Premio Ecofor libri.