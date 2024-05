Picchia la moglie, denunciato un trentacinquenne

SANTA CROCE

Colpisce la moglie allo zigomo con un pugno. Lei chiama i carabinieri che scoprono anche violenze pregresse. Per questo motivo un trentacinquenne di origine straniera, residente a Santa Croce, è stato denunciato in stato di libertà. L’intervento della pattuglia dei militari dell’Arma è stata provvidenziale per evitare che l’uomo violento facesse ulteriormente del male alla moglie, coetanea e anche lei di origine straniera. Dopo aver richiesto l’intervento della pattuglia dei carabinieri, la giovane donna ha raccontato anche di tutte le vessazioni subite nel tempo dal marito e ha sporto una denuncia contro l’uomo e, mentre altre volte aveva deciso di non far intervenire i carabinieri e non denunciare, questa volta ha avuto il coraggio di andare fino in fondo con l’azione giudiziaria.

Gli stessi carabinieri di San Miniato, nel corso di un’altra operazione, hanno denunciato una persona per truffa dopo averla identificata in seguito ad acquisti effettuati in alcuni esercizi pubblici pagando con una carta di credito denunciata come smarrita dal legittimo proprietario. L’azione dei carabinieri di San Miniato è stata portata a termine grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi pubblici del comprensorio del Cuoio dove è stata utilizzata la carta di credito.