Panettoni solidali. La San Vincenzo in prima linea

Non è solo un panettone, è un dono di solidarietà verso i più poveri. La San Vincenzo De Paoli lancia anche a Pontedera la raccolta fondi attraverso la vendita di panettoni solidali per finanziare progetti a sostegno dei più svantaggiati. A Pontedera la San Vincenzo De Paoli è presente nelle parrocchie del Duomo, del Sacro Cuore al Villaggio e alla Rotta. Un’associazione cattolica e laica. Proprio alla Rotta sabato prossimo alla sede della San Vincenzo De Paoli e domenica dopo la messa si potranno trovare i panettoni solidali. "A Pontedera la San Vincenzo è presente già dal Dopoguerra – dice Giancarlo Salamone – una realtà che nasce per alleviare criticità ed emergenze di famiglie e di persone in difficoltà economica, entrando nelle case con silenzio e rispetto delle situazioni. Non dobbiamo sovrapporci ad organi di assistenza continuativa come il Comune, però viviamo a ridosso di questo margine perché spesso veniamo contattati dagli assistenti sociali. Questa campagna è un modo per farci conoscere ma è una possibilità per darci un sollievo economico e quindi poter aiutare queste famiglie, soprattutto nel periodo natalizio". Una campagna che è già iniziata nei giorni scorsi anche davanti ai cancelli della Piaggio. "I tanti lavoratori hanno risposto presente – dice l’ex piaggista impegnata nel sociale Belinda Caglieri – perché come dico sempre citando un vecchio film anche “la classe operaia va in paradiso“".