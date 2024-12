Panettoni senza etichetta, multata pasticceria

In questi giorni sono in corso controlli da parte dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno per quanto riguarda gli alimenti tipici delle festività natalizie. Controlli disposti dal comando per "la tutela della salute". Controlli a tappeto in varie città e centri, con particolare attenzione a quelli a maggiore vocazione commerciale. Come Pontedera, dove la prima segnalazione ha riguardato una nota pasticceria di Pontedera dove "l’imprenditore risultava detenere, esposti in vendita, panettoni preconfezionati, di produzione propria, sprovvisti delle indicazioni e diciture obbligatorie per il consumatore". Per questo motivo i militari dell’Arma del Nucleo antisofisticazione e sanità hanno sequestrato 23 chilogrammi di panettoni per un valore complessivo stimato di circa 1.000 euro. La corretta etichettature dei prodotti in vendita è obbligatoria perché consente al consumatore finale di avere tutte le notizie relative agli alimenti in vendita.