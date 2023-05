Palio I barchini tornano al gran completo

CASTELFRANCO

Il Palio dei Barchini torna al completo e... spera nel tempo. Dopo due anni la sfilata storica e le corse rivedranno anche la partecipazione di San Michele in Caprugnana della presidente Claudia Corti. Purtroppo il maltempo sta rendendo incerta la settimana della vigilia. Già è stata annullata la Cena Medievale che era in programma ieri sera. Il presidente del’associazione Palio dei Barchini, Paolo Nuti, ha anticipato l’idea di rinviarla a inizio settembre.

La settimana del Palio inizia con le prove libere in piazza Garibaldi domani, martedì e mercoledì alle 21. Giovedì, dalle 19 alle 23, controlli tecnici dei barchini all’Orto di San Matteo. Venerdì, dalle 20,30 alle 23, messa solenne in Collegiata con la benedizione dei barchini e presentazione dei rematori e dei musici in piazza Bertoncini. Sabato, dalle 7,30 alle 12,30, verifiche tecniche dei barchini in piazza Bertoncini e dalle 17,30 alle 19 prove libere in piazza Gribaldi e cena della vigilia nelle sedi di tutte le contrade: San Bartolomeo a Paterno, San Martino in Catiana, San Michele in Caprugnana e San Pietro a Vigesimo.

Domenica 28 dalle 10 sfilata storica e dalle 15 gare dei tre pali: 23° Mini Palio, 17° Palio Rosa e 37° Palio dei barchini con le ruote. I presidenti delle contrade hanno illustrato le singole sfilate. San Michele ha scelto un tema caro al compianto Gabriele Manfredini: "Alè Biancoverdi", l’inizio del calcio a Castelfranco nel 1920. "Il terremoto del 1846, con la distruzione e la ricostruzione del campanile la nostra sfilata", dice Chety Toni di San Pietro a Vigesimo. "La peste del 1631 a Castelfranco rivista e riadattata da San Bartolomeo", annuncia il presidente Samuele Venezia, mentre San Martino del presidente Tiziano Salvadori ha scelto di ricordare Carlo Guerrazzi, castelfranchese che morì nella Grande Guerra a 18 anni.

La conferenza stampa di presentazione ieri in sala consiliare alla presenza del sindaco Gabriele Toti, dell’assessora Ilaria Duranti, del presidente e vicepresidente dell’Associazione Palio, Paolo Nuti e Sergio Taddei che ha ricordato a tutte le contrade di "competere con correttezza e che per la prima volta ci saranno cinque giudici lungo il percorso". Il sostegno del Comune è stato ribadito da sindaco e assessora.

g.n.