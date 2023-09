Palio, è iniziato il conto alla rovescia. Il concorso per disegnare il cencio. E Buti pensa già al 21 gennaio

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il palio di Buti 2024. Per l’esattezza il sito ufficiale della competizione tra contrade segna il countdown per partecipare al concorso per disegnare il cencio: 46 giorni e spiccioli di ore. L’Associazione Palio delle Contrade di Buti ha bandito un concorso per l’affidamento della realizzazione del cencio che caratterizzerà il Palio di Sant’Antonio Abate 2024. Il cencio di tela deve misurare 80X120 metri. "I soggetti raffigurati – si legge nel testo – dovranno basarsi sulla corretta corrispondenza con il significato storico, religioso e folkloristico della manifestazione del Palio dedicata a Sant’Antonio Abate, stemmi delle sette contrade e contenere la scritta "Palio delle contrade anno 2024", come rappresentato nel bozzetto. I candidati dovranno documentarsi sulla storia della corsa dalle origini fino ad oggi. Potranno prendere visione dei cenci del Palio, delle edizioni passate, nei siti internet e nei social network dedicati al Palio".

Il cencio dovrà essere realizzato con tecnica pittorica manuale e i candidati dovranno presentare insieme al bozzetto anche un preventivo economico di spesa di realizzazione del cencio. L’opera dovrà essere conclusa entro il 3 gennaio 2024 per poi essere presentata domenica 7 gennaio alla presenza dell’artista. Nel testo del concorso si ribadisce che i soggetti della tela che rappresenta il palio debbano parlare di Buti, del paese e della competizione che ogni anno a gennaio si disputa tra le contrade, la domenica dopo il 17 gennaio. I bozzetti devono essere presentati entro il 5 novembre per poi essere valutati da una commissione composta dal presidente del seggio, dal vice presidente al comitato festa ed eventuali esperti d’arte di vario titolo. Sono 124 invece i giorni che mancano alla prossima edizione in programma, calcolatrice alla mano, per domenica 21 gennaio quando i cavalli di Ascensione, La Croce, Pievania, San Francesco, San Michele, San Nicolao e San Rocco torneranno di fronte al canapo per sfidarsi nel percorso di Buti. Intanto, dopo gli appuntamenti estivi organizzati dalle varie contrade, sabato 23 settembre in piazza Garibaldi c’è l’evento "Braciata in Piazza" con la musica della Caroti Band. Un modo per vivere lo spirito della contrada tutto l’anno in attesa della festa del palio.