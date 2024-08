Palio di San Regolo e festa sull’Aia. Ecco il programma degli eventi

Torna l’appuntamento con la tradizionale Festa sull’Aia de La Serra. La macchina organizzativa è già in pieno svolgimento per essere pronta per domenica 28 agosto quando prenderà il via la manifestazione con un programma di iniziative che andrà avanti fino al primo settembre quando culminerà, come sempre, con il Palio di San Regolo. Il via alle 20, il primo giorno, con una apericena sull’Aia e con la serata dedicata alla musica dal vivo. E così anche il 29 agosto, ma dopo l’apericena ci sarà lo spettacolo in vernacolo de "I Toscanacci". Il 30 agosto in pedana salirà la rock band "G&G Live".

Il 31 agosto ci si sposta nel campo sportivo con la "Cena oltre l’aia" che avrà come momento elettrizzante una grande lotteria con in palio una bici da strada. Poi la grande attesa del lunghissimo programma di domenica primo settembre. E’ il giorno in cui la piccola e laboriosa frazione sanminiatese riscopre le sue origini contadine e le celebra la la rievocazione dei mestieri, con la mostra fotografica "Il tempo che fu"; l’aia in 3D con la riproduzione dinamica in scala, e poi canti popolari e giochi antichi. La manifestazione sarà arricchita da un laboratorio di alabastro e dai mercatini artigianali del Comprensorio dove trovare tante curiosità. Il pomeriggio proseguirà con gli arcieri della Rocca di Montopoli in attesa della disputa del palio. Prima quello di Santa Lucia, dedicato ai giochi dei bambini; e poi quello di San Regolo con la disfida fra le contrade di San Regolo, La Pieve, Mulinaccio e Palagio.

Palio e festa sull’Aia sono accompagnati anche da un programma religioso che prenderà il via il 26 agosto con momenti di preghiera e che anche questo culminerà il primo settembre con la processione della Madonna per le vie del paese.