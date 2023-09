Palazzo rosa, nuova bufera. Torna la tv nazionale: "Il quadro sta peggiorando"

"Possono anche andare via se hanno paura". E’ la frase che è stata pronunciata da un inquilino di Palazzo Rosa, incalzato dalle telecamere della trasmissione di Rete 4 ‘Fuori dal Coro’, che è tornata in paese dopo mesi per un servizio dedicato all’allarme sicurezza. Una frase che è risposta alle domande di Rete 4 rispetto alle paure espresse dalla cittadinanza di fronte alle telecamere. Nei frame girati la scorsa domenica a Ponsacco e andati in onda due sere fa, scorre la voce della 70enne che di recente è stata minacciata di morte nella zona del condominio di via Rospicciano. Mentre la sindaca Francesca Brogi ha ribadito ai microfoni di Rete 4 che "si augura che il Palazzo venga liberato prima di un anno. Sulla sicurezza i poteri di un sindaco sono limitati"". Intanto è stata presentata richiesta per un nuovo consiglio comunale aperto sul caso e parallelamente si attendono risposte dalla Prefettura rispetto alle istanze formulate in assise per inviare, a Ponsacco, l’esercito nell’ambito dell’operazione ‘Strade sicure’. "La sindaca dichiari lo stato di emergenza - è quanto ci dice Samuele Ferretti, che si è fatto portavoce in questi ultimi anni della protesta cittadina e che ha contattato di nuovo la trasmissione condotta da Mario Giordano - gli ultimi episodi testimoniano che non è cambiato nulla. Il quadro sta peggiorando. Vedi le scorribande in auto, la signora minacciata prima di cena fuori dalla Coop e che ha temuto di essere massacrata di botte. E’ una bomba sociale, la comunità è colma. Vogliamo sapere cosa sta facendo la sindaca Brogi, perché la questione evidentemente non si risolve con gli sfratti e resta l’incubo di un paese ormai sottomesso ai prepotenti. Questi signori si sentono padroni del territorio".

"Non è vero nulla - è quanto hanno detto alcuni inquilini di Palazzo rosa a Rete 4 - la colpa è di voi giornalisti, state dicendo delle cose non vere". Le immagini immortalate da Rete 4 sono un magma incandescente. "Non ho paura, ho terrore - pronuncia una cittadina ancora ai microfoni della trasmissione, mentre la voce dell’inviato di Rete 4 incalza sulla situazione di Palazzo rosa parlando di degrado, abusivismi e insicurezza" e di "cittadini in ostaggio".