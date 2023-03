Palazzo rosa, la manifestazione "Tutti in piazza ma senza bandiere" L’adesione dei Cinque stelle

In piazza ma senza bandiere. Il Movimento 5 Stelle di Ponsacco, fanno sapere con una nota, aderisce alla manifestazione indetta dai cittadini sul tema sicurezza e bullismo, in relazione alla situazione del palazzo rosa di via Rospicciano, che si svolgerà nella serata di venerdì 31 marzo alle 21.15. "La partenza del corteo – spiegano dal M5s – sarà da piazza della Repubblica, sarà percorso poi tutto corso Matteotti fino ad arrivare in piazza Valli, ossia davanti al palazzo comunale. Al termine sarà possibile per qualsiasi cittadino prendere la parola in prima persona e quindi ognuno potrà esprimere liberamente il proprio pensiero sul tema. Quella di venerdì sarà una manifestazione apolitica e civica, quindi la nostra partecipazione avverrà senza bandiere o simboli di partito. Crediamo che questo evento possa essere un momento importante in cui tutta la comunità ponsacchina potrà esprimere la propria preoccupazione sul tema della sicurezza e ritrovare l’unione persa negli ultimi anni". La proposta di una manifestazione è partita qualche giorno da Samuele Ferretti ed una delle reazioni successive al consiglio comunale aperto. "Una manifestazione – aveva chiarito Ferretti – richiesta e autorizzata al sottoscritto da questura e forze dell’ordine. Assolutamente apolitica perché la nostra incolumità non deve avere colore politico. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, nessuno escluso. Non ci basta la solidarietà, pretendiamo soluzioni. Abbiamo il dovere di tutelare i nostri figli, crescendoli in un luogo sicuro".