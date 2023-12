Palazzo pretorio. Oltre alla mostra il concerto

Il 22 dicembre, all’interno del Palp - Palazzo Pretorio, che sta ospitando la mostra dei Ritratti di Scart, dalle 16 in poi, ci saranno gli auguri in musica dell’Accademia Musicale di Pontedera, con la Juni Orchestra, il coro di Voci Bianche e il laboratorio adulti. Si tratta del primo evento, in collaborazione con le realtà associative del territorio, che si svolgerà all’interno di Scart. Come annunciato in occasione dell’inaugurazione, la mostra non sarà una semplice esposizione statica di opere, ma un’occasione di coinvolgimento del territorio. Nel calendario troveranno posto incontri con gli studenti, presentazioni, laboratori.

Ricordiamo che la mostra al Palp, a ingresso gratuito, sarà aperta venerdì 15 e sabato 16 dicembre, in via straordinaria, fino alle 22,30 e che sarà visitabile anche durante tutte le festività natalizie.