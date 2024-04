Palazzetto di Fornacette, sport in festa. "Struttura di alto livello"

Fornacette (Pisa), 14 aprile 2024 – Il nuovo palazzetto dello sport è realtà. Taglio del nastro in piazza Aldo Moro accando alla scuola. "Oggi è una giornata di festa - ha introdotto il sindaco Cristiano Alderigi - Ringraziamo tutti voi per il coraggio e la forza che ci avete trasmesso. Siete qui oggi numerosi e calorosi per vedere questa importante realizzazione, un palazzetto innovativo e di alto livello".

Grazie ai finanziamenti del Miur, della Regione Toscana e dell’ente comunale, è stato possibile realizzare un’imponente struttura sportiva del valore di 4,6 milioni di euro, dotato di un campo regolare in parquet adatto alla pratica di discipline come pallavolo e basket fino alla categoria silver. "Sono molto contento - ha aggiunto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - è stato un gioco di squadra guidato dal sindaco Alderigi. Con l’inizio della guerra in Ucraina sono esplosi i costi dell’energia e di conseguenza i prezzi delle materie prime. Mi sento orgoglioso di aver ricorso alla variazione di bilancio che richiede una specifica norma di legge e aver avuto la possibilità di mettere quelle risorse che altrimenti non avrebbero consentito la realizzazione dell’opera".

Oltre al campo principale destinato alle competizioni, è presente una seconda palestra al piano superiore, estesa per circa 200 metri quadri, che servirà sia alla scuola che ad altre associazioni sportive per attività a corpo libero. "Mi è venuta la voglia di tornare a giocare - ha affermato l’ex vice campione olimpico della nazionale italiana di pallavolo, Simone Buti - Lo sport sta diventando sempre più essenziale nella società odierna, specialmente con l’avvento dei social media e del digitale. Avere luoghi come questo, dove ci si può incontrare e divertire faccia a faccia senza dover guardare uno schermo del cellulare, è fondamentale". Alla celebrazione dell’evento erano presenti anche il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, l’assessore di Calcinaia, Giulio Doveri, l’ex vice campione olimpico della nazionale italiana di pallavolo, Simone Buti, e il presidente del Provinciale della FIPAV, Roberto Ceccarini. "Ho seguito questi lavori dall’inizio, quando sembrava un sogno - ha concluso Mazzeo - questo è uno spazio donato alla collettività per crescere cittadini migliori e in cui tendere una mano a chi soffre, è più in difficoltà ma soprattutto uno spazio dove far passare un messaggio potente".