Palaia borgo della birra, sabato sera tutto da gustare

Una grande festa della birra in tutte le sue varianti, all’insegna del divertimento, del buon cibo e della musica dal vivo: questi gli ingredienti principali di Palaia borgo della birra, che si terrà domani, 20 maggio, in piazza del Mercato, dalle 17. I birrifici artigianali faranno degustare le loro specialità, prodotte con materie prime di altà qualità e fortemente legate al territorio: che siano bionde, rosse o scure, luppolate o con note floreali, tutte le birre sono accomunate dall’essere completamente made in Italy e a km zero, dalla coltivazione alla produzione. Ma non ci sarà solo birra: a accompagnare le degustazioni non potranno mancare il buon cibo di strada con grigliate, taglieri, panini e cocktail a cura dei ristoratori e delle associazioni locali e la musica dal vivo con quattro band . "L’intento è quello di promuovere il borgo e le nostre eccellenze locali, ringraziamo il Ccn che, in collaborazione con Confesercenti Toscana Nord e la Pubblica assistenza di Palaia, ha promosso questa bella iniziativa – dichiara la vice sindaca Alessia Lorenzetti - Questa è un’iniziativa nata dalla volontà di ampliare l’offerta di manifestazioni rivolte anche a un pubblico più giovane e come sempre a quello turistico".