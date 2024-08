PalAcqua, altro passo avanti del cantiere: arrivano i prefabbricati

Pontedera, 26 agosto 2024 - Maxi gru montata e pronta a issare le strutture prefabbricate arrivate a destinazione nelle scorse ore. Il cantiere del nuovo PalAcqua, in via Pacinotti a Pontedera, nella giornata di oggi, registra un altro passo avanti importante. Le intelaiature sono state trasportate in loco, scaricate da grossi mezzi e intanto posizionate sul terreno. Già dalle prossime ore, però, cominceranno ad essere innalzate e anche visivamente la nuova piscina coperta comincerà a prendere forma. "I lavori procedono regolarmente e rispettando i tempi del cronoprogramma - spiega l'assessore ai lavori pubblici Mattia Belli, che sta seguendo passo passo, di concerto con la struttura comunale, il percorso, ben avviato, del cantiere - adesso entriamo in una fase importante che, di fatto, vedrà la realizzazione dello scheletro di sostegno della copertura e delle pareti esterne. Poi si procederà con gli altri step. Mi preme ricordare che la realizzazione del PalAcqua va di pari passo con l'altro importante cantiere finanziato con fondi Pnrr, anche questo già partito da tempo, quello del nuovo Polo 0 - 6, entrambi nel quadrante urbano di Fuori del Ponte." A livello di cifre, per la nuova piscina coperta, l'investimento complessivo è di oltre 5 milioni e mezzo di euro. Ad aggiudicarsi i lavori è stato un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ar.Co. Lavori società cooperativa consortile di Ravenna e Camuna Prefabbricati srl. Nell'area nascerà un impianto natatorio efficiente dal punto di vista energetico, corredato dei relativi servizi e locali accessori ed è prevista l'urbanizzazione della zona con la realizzazione di verde pubblico e parcheggi. La nuova piscina coperta dovrà essere pronta nel 2026. Fino al 14 marzo 2025, o comunque fino all’ultimazione del cantiere, il Comune di Pontedera ha ordinato l’istituzione del divieto di transito, di sosta con rimozione coatta e di fermata nel parcheggio di via Indipendenza, lato sud, per dare il via al cantiere che farà nascere la nuova piscina comunale coperta. Inizialmente doveva prevedere anche un palazzetto dello sport, includendo anche l’area dell’ex deposito Cpt di via Pacinotti, poi il progetto è stato ridotto alla sola piscina con l’occupazione della zona ex mercato ortofrutticolo che da domani, con l’inizio della delimitazione dell’area di cantiere, inizierà ad essere ripulita e demolita.