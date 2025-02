Paim denuncia: "Via Rio è pericolosa"

Prima di chiudere, nostro malgrado, la struttura psichiatrica “I Numeri Primi” a causa della totale indifferenza del Comune di Bientina, è fondamentale portare all’attenzione delle autorità competenti e della cittadinanza la gravissima situazione in cui versa la strada Via Rio di Vaiano. Le condizioni di questa strada peggiorano di giorno in giorno, rendendo estremamente pericoloso l’attraversamento per i mezzi di Gruppo Paim così come quelli delle forze dell’ordine, mezzi di soccorso, del personale medico e dei fornitori.

Le numerose buche, insieme alla presenza di fango e acqua, rendono la percorrenza un vero e proprio rischio per l’incolumità degli operatori e dei pazienti ospiti della Comunità". E’ la lettera di denuncia del Gruppo Paim di Bientina che gestisce la struttura psichiatrica. Nonostante infatti i vari appelli, la situazione della strada è rimasta critica se non peggiorata. "Nonostante le numerose segnalazioni inoltrate al comune di Bientina e le promesse mai mantenute dal sindaco e dagli uffici competenti, ad oggi, a distanza di mesi, nulla è stato fatto".

Il Gruppo Paim "chiede un intervento urgente e immediato per risolvere questa situazione prima che si verifichi un incidente grave. La sicurezza dei cittadini e degli operatori sanitari deve essere una priorità assoluta".