Pagamento Imu. Battaglia legale del Comune

VOLTERRAIl Comune di Volterra si costituisce e resiste in giudizio nel ricorso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Firenze per un accertamento che, stando il Comune, si era cristallizzato in una evasione del pagamento dell’imposta Imu pari a 5.380 euro. Un accertamento esecutivo dell’imposta Imu del 25 ottobre 2023: il contribuente, per il Comune "il soggetto passivo", aveva proposto ricorso al Comune depositando memorie difensive assunte al protocollo generale dell’ente e si era costituito in giudizio attraverso il deposito del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa. Il Comune quindi, contro il ricorso, si era costituito in giudizio presentando le proprie memorie difensive e le relative controdeduzioni. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa, sezione 2, riunita in udienza il 20 giugno 2024, aveva pronunciato la sentenza, rigettando il ricorso del cittadino e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio. Ora, il cittadino ha presentato appello - contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pisa - alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Firenze, depositando le proprie memorie difensive. Per il Comune, "sussistono fondati elementi e argomentazioni difensive da far valere in giudizio a salvaguardia del provvedimento impugnato – si legge in una delibera di giunta – e si ravvisa quindi l’opportunità di costituirsi in giudizio, a fronte del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Firenze". La giunta quindi autorizza l’ente, il Comune, a resistere in giudizio contro il ricorso presentato dal contribuente.