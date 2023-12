Ospedale, nuovo futuro. In arrivo nel "Cuoio" due case di Comunità

La nuova direzione aziendale dell’Asl Toscana Centro ha avuto un incontro istituzionale con i sindaci della Zona Empolese Valdarno Valdelsa nella sede della Società della Salute, in cui è stato presentato il programma dei progetti territoriali con i finanziamenti Pnrr, tra cui la realizzazione di ulteriori Case di Comunità. Operazione che riguarda anche il Comprensorio del Cuoio con le future Case di Comunità di Santa Croce, Fucecchio e Ponte a Egola). Si è parlato anche – si apprende – degli Ospedali di Comunità (come San Miniato) con 20 posti letto e delle due Centrali Operative Territoriali che saranno una all’ospedale di Empoli e l’altra all’ospedale di San Miniato. Per quanto riguarda la Casa di Comunità di Ponte a Egola i lavori sono stati affidtai e prenderanno il via con l’inizio dle 2024. Intanto a Fucecchio – altro ospedale di riferimento per il Cuoio – e spiù segnatamente al Centro Artroprotesico, diretto dal dottor Simone Nicoletti c’è un nuovo ortopedico: il professor Pierfrancesco Indelli, specialista in chirurgia robotica del ginocchio. Il medico, in arrivo dalla Stanford University di Palo Alto, si occuperà di chirurgia robotica del ginocchio, di chirurgia di revisione del ginocchio, di infezioni periprotesiche, oltre ad essere il responsabile del nuovo laboratorio di analisi del movimento, attivato all’interno del presidio San Pietro Igneo.

C. B.