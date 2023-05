Orti urbani Il bando per assegnarli

A Pomarance arriva l’iniziativa promossa dalla Regione "Centomila Orti in Toscana". È stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’assegnazione di 25 orti urbani realizzati su una superficie complessiva di 1000 mq all’interno del parco di Gallerone. Un ulteriore appezzamento è stato riservato a esigenze istituzionali per la realizzazione di progetti o stipula di protocolli d’intesa con altri soggetti. Il progetto, rivolto a tutti i residenti e alle associazioni iscritte all’albo comunale, prevede l’utilizzo e la riqualificazione di terreni pubblici incolti per la realizzazione di orti urbani. La concessione delle aree, gratuita e ricomprendente l’approvvigionamento idrico, ha una durata di 19 mesi. Le domande entro lunedì 22 maggio alle 12.