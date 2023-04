Opere d’arte per giocare con i bambini

Un giorno da Sherlock Holmes al museo diocesano d’arte sacra di San Miniato. Questa importante realtà aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana "S-passo al museo - In vacanza dalla scuola è vietato annoiarsi". Si tratta di un appuntamento in cui i musei toscani aderenti cureranno, all’interno dei loro spazi espositivi, l’allestimento di campus per bambini e ragazzi. L’appuntamento a San Miniato è fissato per oggi e dalle ore 10 alle 13. In questa fascia oraria i bambini e i loro genitori potranno presentarsi al museo di piazza del Duomo (proprio accanto alla cattedrale), per fruire di una visita guidata gratuita. L’iniziativa, che ha come titolo "Sherlock Holmes al Museo", avrà carattere giocoso e si concreterà in una caccia a indizi e tracce disseminati nelle opere d’arte del Museo. Un modo divertenteper avvicare i bambini alla bellezza dell’arte e alla comprensione delle preziose opere che conserva la struttura di San MIniato. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 342-6860873 o inviare una mail a [email protected]