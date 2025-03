Operazione antidroga nelle Carbeie. Smantellati tre bivacchi clandestini

Nuovo assalto delle forze dell’ordine al bosco dello spaccio e dei bivacchi delle Cerbaie. Un luogo che è crocevia di criminalità, per lo più legato alla droga. Nelle ore scorse i carabinieri della compagnia di San Miniato, coadiuvati dal nucleo forestale di Calci, hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio nelle frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive delle Cerbaie.

Durante l’operazione, i carabinieri hanno smantellando tre bivacchi clandestini utilizzati come base per attività illecite. All’interno dei rifugi di fortuna, nascosti nella fitta vegetazione, sono stati rinvenuti indumenti, teli di plastica e materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio, un cittadino straniero di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, durante un controllo in un esercizio pubblico, ha tentato di ostacolare l’identificazione dei presenti, minacciando i militari e incitando altri a non fornire i documenti.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 18 esercizi pubblici, identificate 72 persone, controllate 13 autovetture ed elevata una sanzione amministrativa per violazione al codice della strada. L’azione di controllo e repressione dei reati nella zona, infatti, viene portata avanti con operazioni mirate ed ad ampio spettro: occhi puntati nelle vegetazione dove si consuma l’attività di spaccio.

Ma anche controlli negli esercizi pubblici e sulla rete viaria, frequentata sia dagli spacciatori che dal vasto e variegato mondo degli assuntori che hanno nelle Cerbaie un punto di riferimento per i loro approvvigionamenti. Anche nelle settimane scorse i carabinieri erano tornati nella zona per un giro di vite contro lo spaccio, smantellando anche in quel caso vari bivacchi dei pusher.

