Operazione antidroga e sicurezza stradale: carabinieri di Volterra sotto la lente su spacci e guida pericolosa Carabinieri di Volterra individuano zone di spaccio a Riparbella e Guardistallo. Segnalate 4 persone per guida in stato di ebbrezza e 1 con patente revocata. 10 individui trovati con droga, sequestrati 15g di cocaina e 5g di hashish. 50 persone e 38 mezzi identificati, 3 veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione.