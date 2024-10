Onori a chi ha guidato San Miniato. La festa per gli ex amministratori

Una festa per loro. Per chi ha guidato San Miniato in questi ottant’anni che ci separano dalla tragedia della guerra. Per chi c’è ancora e per quelli che ci hanno lasciato. La cerimonia si è aperta con gli interventi istituzionali del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, di Matteo Betti. In dono una pergamena commemorativa ai familiari e agli eredi della prima giunta insediata dagli alleati il 5 agosto 1944, di cui facevano parte il sindaco Emilio Baglioni e i membri Alessio Alessi, Giulio Buggiani, Gino Giunti, Fioravante Mori (ex comandante partigiano), Ermanno Taviani (padre dei fratelli Taviani) e Genesio Ulivelli. Un riconoscimento speciale è stato attribuito agli eredi e familiari dei sindaci deceduti e ai sindaci ancora viventi: Concilio Salvadori sindaco negli anni 1945/1946, dal 1951 al 1954 e dal 1956 al 1958; Aurelio Giglioli sindaco nel 1946, Bruno Falaschi sindaco dal 1946 al 1951, dal 1954 al 1956 e dal 1960 al 1964), Benito Baldini sindaco dal 1958 al 1960; Nello Baldinotti sindaco dal 1964 al 1975; Luciano Nacci sindaco dal 1975 al 1985; Pier Luigi Tonelli sindaco dal 1985 al 1990; Alfonso Lippi sindaco dal 1990 al 1999; Angelo Frosini sindaco dal 1999 al 2009 e Vittorio Gabbanini sindaco dal 2009 al 2019. Menzione speciale per il consigliere e la consigliera viventi eletti più lontani nel tempo: premiati a pari merito Bruno Spagli e Renzo Ulivieri, eletti nel consiglio comunale del 1965, e Terzilia "Lia" Bertini e Alessandra Starnini elette entrambe nel 1975. "Era importante, nell’anniversario tondo degli 80 anni dalla Liberazione della nostra città, di rendere omaggio a tutti coloro che, nei decenni, hanno contribuito a creare la San Miniato di oggi, una città prospera, dinamica, una città del buon vivere che guarda al domani ma che non dimentica la propria storia e le proprie radici - ha detto Giglioli -. A partire dagli difficili del dopoguerra, con la sua comunità lacerata e ferita dalla tragedia della guerra e da un ventennio di dittatura fascista, furono tanti i sanminiatesi che si vollero occupare della cosa pubblica, per contribuire alla ricostruzione del Paese, nella democrazia, nella giustizia e nella libertà".

C. B.