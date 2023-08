Ombra della Sera, l’evento Dalla danza alla drammaturgia La consegna dei premi

VOLTERRA

Tornano, all’interno del cartellone del festival internazionale teatro romano di Volterra, i premi Ombra della Sera, gli Oscar volterrani arrivati alla 17esima edizione e dedicati ai protagonisti del mondo della cultura e dell’arte. La cerimonia è in programma domani, 5 agosto, alle 21.30 al teatro romano. Ecco i premiati: premio Tommaso Fedra Inghirami Ombra della Sera alla carriera a Maddalena Crippa, premio Giovanni Villifranchi Ombra della Sera per la drammaturgia a Roberto Cavosi, premio Ernestina Fenzi Ombra della Sera per la danza a Rebecca Bianchi, premio speciale festival internazionale teatro romano Volterra Ombra della Sera a Vincenzo Zingaro. E ancora: premio Franco Cristaldi Ombra della Sera per teatro e cinema a Paolo Conticini, premio Franco Porretti Ombra della Sera al volterrano illustre a Daniele Doveri e premio Volterra 22 prima città toscana della Cultura anno 2023 a Eike Schmidt.

La serata vedrà la partecipazione del direttore del festival Simone Migliorini, del sindaco Giacomo Santi e del presidente della Fondazione Crv Roberto Pepi. La cerimonia sarà presentata da Marco Mauceri, mentre la giuria che ha decretato i premi è stata presieduta da Giovanni Antonucci.

Ecco la giuria: Alma Daddario, Maura Catalan, Anna Teresa Rossini, Lia Gay, Elena D’Elia, Paola Dei Gianni Clementi, Maria Letizia Compatangelo, Natalia Di Bartolo, Rainero Schembri Mimmo Muolo, Vito Bruschini, Edoardo Siravo, Mariano Rigillo, Gianfranco Bartalotta e Simone Migliorini. La regia della serata è affidata a Vito Bruschini, con le musiche di David Dainelli.