Omaggio al vescovo Bertelli. Busto e sala alle Mantellate

PONTEDERAPrete, vescovo, amico dei giovani e vicino alle periferie della Chiesa, ai drogati, ai carcerati e ai malati che a migliaia ha accompagnato nei pellegrinaggi a Lourdes e Loreto con l’Unitalsi. Pontederese dei Braccini, monsignor Vasco Giuseppe Bertelli, è stato prima cappellano del Duomo, poi parroco di tutte e tre le parrocchie di Pontedera (Villaggi, San Giuseppe e Duomo) e poi vescovo di Volterra dal 1985. "Di lui si può dire quello che è stato scritto nella sua biografia inserita nella tomba che si trova nella cappella Serguidi della cattedrale di Volterra – riporta il professor Paolo Morelli in un breve ricordo di monsignor Bertelli scritto nel 2023 a dieci anni dalla morte – ’Tutti amò con spirito di vero Pastore e fu da tutti amato per la sua affabilità e la sua sincera generosità. Il suo nome resta in benedizione’".

Da sabato prossimo al proposto del Duomo dal 1969 al 1985 verrà intitolata la sala al primo piano del centro pastorale culturale Mantellate, a fianco del Duomo. E qui verrà posto un busto bronzeo raffigurante monsignor Bertelli realizzato dalla poetessa, pittrice e scultrice Stefania Maffei. Alle Mantellate si trova anche la biblioteca del Duomo, dedicata a Stefano Bertelli, nipote di monsignor Vasco scomparso nel 2012. Alle 16 ci sarà l’intitolazione della sala con lo scoprimento del busto e la presentazione dell’opera da parte del critico Paolo Grigò. Alle 18, in Duomo, santa messa in suffragio dek vescovo Bertelli.

"L’idea è nata dalla proposta di Stefania Maffei che nel dicembre scorso è venuta a parlarmi dicendo che avrebbe realizzato il busto di monsignor Bertelli e che avrebbe voluto donarlo alla parrocchia – le parole del proposto del Duomo di Pontedera monsignor Pietro Dini – La sala che abbiamo deciso di dedicare al vescovo Bertelli si trova al primo piano, diciamo che è la ’regia’ del centro pastorale culturale. Qui ci facciamo anche le riunioni del consiglio pastorale della parrocchia". "Monsignor Bertelli – spiega Stefania Maffei – è stato una figura importante nella mia vita". "Questo evento – aggiunge il professor Paolo Morelli – segue gli altri organizzati lo scorso anno in occasione del centenario della nascita di don Vasco. Altri eventi ci saranno in futuro con raccolta di documenti e pubblicazioni".

gabriele nuti