Oltre cinquemila presenze alla festa dello sport

Oltre ogni aspettativa. Oltre 5mila persone hanno preso parte alla dodicesima edizione della Festa dello Sport a Casa Bonello. Ad essere protagoniste sono state le 44 associazioni sportive e di Protezione Civile del territorio, alcune provenienti anche dai comuni limitrofi, che hanno partecipato per promuovere le numerose discipline. "La festa dello sport continua a crescere e ad attrarre moltissime persone anche dai territori vicini, e il merito è sicuramente del grande lavoro di squadra svolto dalle associazioni sportive che si sono messe insieme per offrire un programma ricco e alla portata di tutti – dicono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore allo sport Loredano Arzilli -. Sono doverosi i ringraziamenti a tutte le associazioni che hanno potuto allestire i propri stand al meglio, grazie all’importante ruolo di coordinamento del nostro ufficio sport, in collaborazione con la Consulta dello sport e l’associazione ‘Sport e solidarietà’". "Lo sport si conferma una disciplina fondamentale per la crescita, l’acquisizione dei valori ed è bello vedere che le persone – sottolinea l’assessore Arzilli – hanno risposto in massa alla nostra manifestazione". L’appuntamento è al 2024.