Oltre 20mila presenze per 11Lune. Si chiude un’edizione da record

A distanza di quattro mesi dalla proclamazione a Borgo dei Borghi 2024, a Peccioli si è conclusa, il 31 luglio, la ventesima edizione di 11Lune: un anfiteatro gremito ha festeggiato questi due importanti traguardi in una festa che, dopo il travolgente concerto di Pierò Pelù, ha continuato a meravigliare con i fuochi d’artificio, e gli squisiti dolci dell’associazione Noi per Voi. Un’edizione da record che ha registrato oltre 20.000 presenze in poco più di mese, con un cartellone ricco di artisti toscani: Stefano Massini, Corrado Formigli, la scuola dell’Oltrarno, i Virginiana Miller, Jonathan Canini, Irene Grandi e Piero Pelù. In venti edizioni 11Lune ha ospitato 243 spettacoli, 62 eventi collaterali e ha accolto a Peccioli oltre 270.000 spettatori.

Attualità, nuovi talenti e grande musica sono state le linee guida di una programmazione nel segno di collaborazioni con enti e realtà di livello nazionale, a conferma del fatto che 11Lune è un evento poliedrico e indipendente in grado di andare incontro a diversi gusti e interessi, che fortifica e rinnova ogni anno i suoi legami. Dallo spettacolo di stringente attualità Titanic con Corrado Formigli e Stefano Massini, che ha debuttato il 25 giugno e di cui il Sistema Peccioli è coproduttore, ai due talk nati dalla collaborazione con la Fondazione EARTH Foundation di Verona con l’alpinista, aviatore e scrittore Simone Moro e i giornalisti Bianca Berlinguer e Giorgio Zanchini in dialogo con Oscar Farinetti. Protagonista assoluta è stata la grande musica con il concerto finale di Piero Pelù, e poi i The Kolors, Emma, The Divine Comedy, Deacon blue e i Virginiana Miller. La peculiarità di 11Lune si è espressa, inoltre, con iniziative collaterali che hanno messo al centro la valorizzazione delle risorse umane.