Oggi l’addio a Emanuele Ottaviano

Un dolore sordo. profondo. Di quelli che lasciano senza fiato. La comunità di Capannoli sta affrontando un’altra prova molto difficile. Quella di dover dire addio ad uomo giovane, stimato, apprezzato, padre di famiglia. E’ stata la sindaca Arianna Cecchini a pronunciare le prime parole cariche di commozione attraverso i propri canali social. Capannoli ha appreso così la notizia arrivata nella mattina di sabato della morte di Emanuele Ottaviano, 39 anni di professione psicologo, conosciuto in Valdera per le sue qualità umane e professionali. Il dottor Ottaviano avevo lo studio a Ponsacco alla Pubblica assistenza, era diventato un punto di riferimento. Ma era capannolese doc. Emanuele è stato strappato alla vita da una malattia con la quale – da quanto abbiamo appreso – ha combattuto con tenacia e determinazione.

Poi il male, purtroppo, ha preso il sopravvento. Chi lo conosceva bene racconta di Emanuele che non si è mai fatto minimamente abbattere e che, anzi, è sempre stato forte e positivo fino alle fine: era proprio lui a trasmettere giovialità agli altri nonostante le difficoltà di salute. Emanuele Ottaviano era anche un uomo che amava e praticava lo sport. Era un atleta ( militava con passione nell’Asd Pontedera Atletica) già con la società da diversi anni: i colleghi sportivi lo ricordano competitivo e solare con tutti, che si è presentato al campo fintanto che le condizioni di salute glielo hanno consentito. Emanuele Ottaviano lascia la moglie, Ylenia, e due figli piccoli. La sindaca di Capannoli Cecchini ha ricordato con queste parole il 39enne morto.

"Ancora una volta la nostra comunità piange una giovane vita strappata all’affetto dei suoi cari. In questo momento di grande dolore ci stringiamo intorno alla famiglia. Non esistono parole che possano lenire il dolore per la perdita di Emanuele, che lascia attoniti e in un silenzio assordante tutti noi. Riposa in pace – conclude Cecchini – e veglia innanzitutto sui tuoi piccolini". Tantissimi i messaggi di dolore e vicinanza anche sui social. Uno racconta tutto: "Sei stato un esempio di lotta, di gioia e di vita per tanti di noi", scrive un’amica. Il funerale è in programma per stamani alle 10 nell’abbazia di San Bartolomeo a Capannoli.

C. B.