Juve Pontedera-Agliana, offese razziste alla partita di basket: “Insulti contro Buba”

Pontedera, 11 dicembre 2023 – Una normale palla contesa a pochi minuti dalla fine della partita, i due giocatori che finiscono a terra, le offese razziste di un giocatore ospite verso il pivot locale. Da qui l’inizio di un film composto da scene brutte per lo sport, ma non solo. Sono i dirigenti della Juve Pontedera a raccontare il brutto episodio, avvenuto sabato sera nel finale della partita di basket, 12esima gara del campionato di Serie C, che vedeva i padroni di casa ospitare al PalaZoli la Pallacanestro Agliana. Bersagliato dalle offese razziste sarebbe stato Buba Minteh, giocatore gambiano di 27 anni e lavoratore della Geofor, descritto dalla società come un "ragazzo sensibile e che si è ben inserito nell’ambiente sportivo come in quello lavorativo".

Proprio a Buba Minteh sarebbero state mosse offese razziste che hanno sconvolto prima il ragazzo e poi i compagni, i dirigenti e tutta la società pontederese. "Sono stati rivolti insulti razzisti ad un nostro giocatore da parte di due avversari durante e dopo la partita – spiega il club pontederese –. L’insulto a sfondo razzista proveniente dal pubblico è deprecabile tanto che è sanzionato sia dalla giustizia sportiva che da quella ordinaria. Riceverlo da avversari che stai affrontando sul campo è inaccettabile. Buba Minteh è il nostro eroe e, da questa sera, alla Juve Pontedera siamo tutti Buba".

Quindi la replica della Pallacanestro Agliana. "La Pallacanestro Agliana 2000 prende le distanze dalle accuse di razzismo mosse dalla società Bnv Juve Pontedera – dicono con una nota – e dagli incresciosi gesti avvenuti negli spogliatoi del PalaZoli al termine della gara. La nostra società si è sempre caratterizzata per i suoi valori di inclusione, e non contempla assolutamente certi comportamenti. Allo stesso modo la Pallacanestro Agliana 2000 vuole evidenziare i fatti di violenza accaduti nel post gara. Gesti che rovinano la bellezza di questo sport e mettono a repentaglio la salute dei giocatori, che speriamo di non dover vivere mai più. Restiamo in attesa dei provvedimenti degli organi competenti, mettendoci a disposizione per qualsiasi chiarimento sull’accaduto". Intanto la Juve Pontedera annuncia che oggi presenterà un esposto al Giudice sportivo circostanziato relativo alle offese mosse durante la partita.