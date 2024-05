"Occorre potenziare la sanità pubblica. Lavoro? Enel ci ascolti"

1) "Cosvig ha bisogno di rifocalizzare quella che in termini tecnici viene chiamata la mission ovvero il fine ultimo, il motivo per il quale deve continuare ad esistere. Se vogliamo infatti che il consorzio abbia l’ambizione di diventare davvero un motore per lo sviluppo dei territori geotermici, e non soltanto un bancomat per i Comuni, occorre puntare sulla professionalità delle persone e rilanciare il Cosvig come strumento di supporto valido per progettualità in affiancamento ai Comuni stessi".

2) "Conosco bene l’enorme e apprezzato patrimonio sportivo per aver ricoperto la carica di assessore allo sport per due mandati. Tra le prime azioni che metteremo in campo ci saranno sopralluoghi, impianto per impianto, per poi stilare una lista di interventi prioritari da fare nel corso degli anni. Sulla viabilità imposteremo interventi di manutenzione per tutti i nostri paesi, oltre a promuovere insieme alla Regione la realizzazione di un nuovo tratto stradale di collegamento tra l’area geotermica della provincia di Pisa e il raccordo autostradale Firenze-Siena".

3) "La proroga sulle concessioni geotermiche è un’occasione fondamentale per il futuro del territorio, ma è necessario capire bene il piano d’investimenti di Enel GP ed avere la certezza di ricadute economiche che il nostro Comune, capitale mondiale sulla geotermia, ha il diritto e il dovere di ottenere. Mi auguro che Enel Green Power prenda in considerazione le nostre istanze, per creare occupazione e nuove opportunità imprenditoriali. Quello che i nostri territori hanno dato e continuano a dare per la geotermia esige ora un ritorno importante".

4) "Altro punto è l’ambito socio-sanitario: lavoreremo con Regione e Asl per potenziare la sanità pubblica, implementando l’assistenza domiciliare e la continuità assistenziale h24, oltre a garantire una maggiore presenza di medici specialisti, in modo da ridurre le liste d’attesa. Un altro tema è il contrasto al calo demografico, da realizzare abbinando alla creazione di nuovi posti di lavoro, una politica fiscale per sostenere l’insediamento di nuovi residenti e supportare le attività economiche già in essere. Infine, una delle nostre priorità sarà quella di valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico e naturale, attuando una politica mirata a garantirne sia la sua promozione, incentivando il turismo, sia la sua tutela, motivo per il quale ci impegneremo anche per traghettare la discarica di Bulera alla sua definitiva chiusura".