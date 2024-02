Occhi hi-tech sulle Cerbaie. Giro di vite al bosco della droga. Fra sequestri e denunce

Fra le misure ulteriori che saranno prese, c’è anche quella dell’istallazione delle telecamere intelligenti, capaci di dialogare fra loro, offrendo una maggiore capacità documentativi a fini investigativi. E’ uno degli aspetti analizzati nei giorni scorsi dal Comitato interprovinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare un punto della situazione sulla sicurezza nella zona delle Cerbaie, bosco di notevole pregio ambientale – nel Comprensorio interessa i Comuni di Castelfranco e Santa Croce – , dove nel tempo si sono affermati intensi fenomeni di spaccio di droga. Grazie al contributo della Legione Carabinieri Toscana, del Comando regionale della Guardia di Finanza e della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato - spiega una nota - "è stata definita una progettualità di videosorveglianza unica, finalizzata a tutti i varchi di accesso alle aree interprovinciali che delimitano il perimetro delle Cerbaie, con particolare riguardo ai Comuni di Fucecchio, Castelfranco e Ponte Buggianese. Entro marzo i comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica dei territori coinvolti valuteranno i progetti relativi all’installazione di telecamere in grado di ‘colloquiarè tra loro per l’ottima riuscita del sistema di controllo a livello interprovinciale. Nel corso del 2023 – con grandi sforzi da parte delle forze dell’ordine – vi sono state controllate più di 7.000 persone e 3.752 veicoli. Arrestate quattro persone e denunciate altre 130 per violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Sono stati smantellati numerosi bivacchi disarticolando lo smercio di sostanze stupefacenti. Nonostante il monitoraggio e i successi ottenuti dalle forze dell’ordine di recente, il fenomeno deve essere ancora stroncato del tutto.

Carlo Baroni