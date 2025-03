Nuovo terminal autobus. Analisi ambientali al via

A un anno dall’acquisizione delle ultime parti di superfici che riguardano l’ex scalo merci ferroviario di via Brigate Partigiane, il Comune di Pontedera ora dà mandato a un’azienda privata di effetturare le analisi ambientali dell’area. Ecco quindi un nuovo passo in avanti verso il progetto dell’amministrazione comunale di spostare il terminal degli autobus nell’area confinante alla ferrovia. Proprio lo scorso anno Palazzo Stefanelli ha ottenuto la completa proprietà dell’area (di 6.274 metri quadrati), un grande piazzale un tempo adibito a parcheggio o deposito. È un’operazione contestuale alla realizzazione nel cuore del quartiere stazione della nuova caserma dei Carabinieri, quell’investimento da 6,3 milioni di euro che era già stato annunciato cinque anni fa e che è stato materia dell’ultima campagna elettorale del sindaco Matteo Franconi. Palazzo Stefanelli già dal 2021 aveva dato il via al progetto di spostamento del terminal, acquisendo le prime due particelle, destinate a parcheggio pubblico.

Nel febbraio del 2024, con la seconda acquisizione delle altre due particelle dalla Nuova Sistemi Urbani spa, società del gruppo Fs Italiane, per un importo di poco superiore ai 120mila euro, è finalmente a disposizione tutta l’area, per permettere la realizzazione del nuovo terminal degli autobus. Si tratta questo di un progetto di 1.250.000 euro, contestuale e propedeutico come detto alla realizzazione della nuova casa dei Carabinieri di cui da tempo si parla e che ha anche acceso roventi polemiche. Intanto, prosegue l’inter per far entrare il progetto nella sua fase esecutiva, e il Comune attenderà i risultati delle verifiche ambientali per capire se ci sono intoppi.