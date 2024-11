Nuovo monastero buddista, l’iter: "Il sì alle opere di urbanizzazione"

E’ l’esempio unico in Europa di luogo di comunità monastica costruito ex novo. E’ il primo esempio di monastero buddista in Italia, a Pomaia, che sarà costruito ex novo sulla roccia, come i templi in Tibet, non lontano dal centro buddhista Lama Tzong Khapa. Dopo essere giunti alla firma del contratto con l’impresa, lo scorso giugno, quando è stato siglato tra i monaci e le monache della Fondazione Sangha e la Berrighi costruzioni, il contratto d’appalto per la realizzazione del tempio principale del monastero Lhungtok Choekhorling che sorgerà sulla ex cava di Poggio alla Penna, ora stanno per essere finalizzati gli aspetti esecutivi per giungere alla realizzazione del monastero sulla roccia nella cava dismessa. "Da allora – sottolinea la Fondazione Sangha, alla testa del progetto del nuovo monastero – sono emerse ulteriori e non previste difficoltà per le quali abbiamo cercato e trovato soluzioni. Le difficoltà, in particolare, sono relative alle opere di urbanizzazione attorno al tempio e la viabilità connessa. Siamo in continuo contatto con il nostro Abate Ghesce Thubten Chonyi, per aggiornarlo e ricevere i suoi preziosi consigli".

Negli ultimi mesi si sono compiuti passi in avanti anche per il Parco della Contemplazione e della Pace che, in accordo con il Comune, verrà sensibilmente ampliato rispetto all’idea iniziale. "Un progetto che ci sta molto a cuore e sul quale sono in corso gli ultimi rilievi e accordi di dettaglio. Auspichiamo – continua la Fondazione Sangha – che potrà essere presentato già in fase di avvio dei lavori del tempio". Un altro tassello che andrà a costruire il mosaico del nuovo tempio è rappresentato dalla nascita dell’associazione monastica Sangha Lhungtok Choekorling, che supporterà la Fondazione Sangha ETS nella realizzazione del monastero e si occuperà della gestione organizzativa quotidiana della comunità monastica. Il progetto del monastero sulla roccia darà ospitalità a un centinaio tra monaci e monache e sarà uno scrigno che contribuirà a preservare e tramandare gli insegnamenti buddhisti.