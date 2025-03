Nuovo look per Conad: "Negozio tutto green"

Conad di Via del Commercio, ha riaperto con un look completamente rinnovato: reparti ampliati e un’offerta ancora più ricca, con particolare attenzione ai prodotti del territorio, ai freschi e freschissimi e alla sostenibilità ambientale. Grande attenzione alla sostenibilità ambientale con un impianto fotovoltaico di 1000 mq, per l’auto produzione di energia green, l’illuminazione a Led, frigoriferi a basso consumo, etichette elettroniche per una maggiore efficienza ed un eco-compattatore per il riciclo della plastica. Sostenibilità ambientale ma non solo: attiva la collaborazione con la Colletta Alimentare per il recupero di prodotti prossimi alla scadenza e sostiene le associazioni locali, come Misericordie e Pubblica Assistenza, le associazioni sportive e le istituzioni scolastiche. Inoltre, di fronte al punto vendita è stata installata una panchina rossa, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Il Conad di Via del Commercio, situato sulla via provinciale, è adiacente al distributore di carburanti Conad, si estende su una superficie di 1250 mq e impiega 52 collaboratori. Il punto vendita è dotato di 6 casse tradizionali e 3 casse veloci “Spesa al Volo”. "Siamo felici di presentare il nostro supermercato completamente rinnovato – dichiarano Cecilia Giambelli e Antonio Bitossi, Soci Conad Nord Ovest. – Questo restyling, che anticipa la riapertura del Bistrot prevista per giugno, rappresenta un investimento importante per offrire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto ancora più piacevole e completa. Abbiamo ampliato i reparti freschissimi, valorizzando i prodotti locali e l’offerta del territorio, e introdotto nuovi servizi per rispondere alle esigenze di tutti i nostri clienti. Continuiamo inoltre il nostro impegno nel sociale, collaborando con le associazioni del territorio e portando avanti le iniziative avviate da Laura Paperini, socia storica e figura fondamentale per la nostra realtà".

C. B.