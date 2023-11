"Nuovo Consiglio al Circolo Arci La Rinascita di Ponsacco"

Si è insediato il nuovo consiglio del Circolo Arci La Rinascita con la nomina del nuovo presidente Vittorio Maserti. La scelta è ricaduta su un ragazzo giovane "perché proprio ai giovani si vuole rivolgere il circolo per il rilancio delle attività". Il circolo rappresenta un punto storico per il territorio ponsacchino anche se nell’ultimo periodo sta scontando le criticità sorte con il periodo del Covid e terminate con l’allagamento dei giorni scorsi.

Ora è il momento della programmazione, dell’apertura alla vita sociale di Ponsacco e della Valdera, è il momento per rilanciare le attività culturali, sportive e associative al Circolo.

"L’auspicio mio è che questo gruppo possa lavorare al meglio e che, con le iniziative, possa essere di nuovo un Circolo con la C maiuscola". Queste le prime parole del neo presidente a cui vanno gli auguri di buon lavoro per questa nuova avventura da parte del circolo: "Un ringraziamento al consiglio uscente e al suo presidente, Salvo Rinzivillo, per il lavoro svolto in questi anni".