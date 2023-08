Nuovo campo sportivo a Saline di Volterra: via libera al progetto

Un altro passaggio per la realizzazione del nuovo campo sportivo nella frazione di Saline di Volterra è stato portato a termine. Durante l’ultimo consiglio comunale, sono stati oggetto di approvazione la presa d’atto in linea tecnica del progetto definitivo per i lavori per la realizzazione del nuovo campo sportivo, per un importo di oltre 1.800.000 euro a cui vanno ad aggiungersi somme per l’indennità di esproprio, imprevisti, spese tecniche, Iva e oneri vari che portano la cifra totale a 2.230.000 euro, "dichiarando gli interventi come opera di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza – spiega l’amministrazione comunale – Le somme sono state raggiunte attraverso l’accensione di un mutuo da parte del Comune e grazie al contributo della società Altair Chimica, della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra attraverso l’utilizzo della misura dello Sport Bonus".

La variante consiste nello slittamento dell’impianto più a nord, con una grossa riduzione di costi di movimentazione del terreno e con una rotazione del terreno di gioco tale da garantire la certificazione da parte della Figc a campo federale. Viene costituita inoltre un’adozione di variante al piano operativo comunale ma che non preclude una rivalutazione da parte della conferenza di copianificazione, che ha già valutato positivamente il progetto, in quanto la variante differisce per modifiche di modesta entità.

Inoltre si oppone il vincolo preordinato all’esproprio ai terreni di proprietà privata interessati dall’intervento per una superficie complessiva di circa 51.000 mq. Ora scatta l’iter di trasmissione alla Regione. Il prossimo passaggio, entro la fine dell’anno, sarà quello del bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo campo sportivo nella frazione di Saline, con la previsione che l’inizio del cantiere possa partire entro la fine di legislatura.