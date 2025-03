Nuovo assessore, è già bufera. Barachini critica un post di Bientina. Carmassi: "Parole incomprensibili"

PONSACCOUn commento social del nuovo assessore al sociale e allo sport di Ponsacco, Alessandro Barachini, scatena la reazione della lista civica di minoranza Per Ponsacco e anche del sindaco di Bientina Dario Carmassi. Sì, perché il commento social dell’esponente della Lega, ex assessore e vicesindaco (e per un anno sindaco reggente) di Abetone Cutigliano, riguarda un messaggio del Comune di Bientina per l’inizio del Ramadan. "Consiglio all’amministrazione comunale particolarmente attenta a tutto ciò che è anti cristiano di aggiungere agli uomini e donne anche Lgbtqia+ di fede islamica", il post di Barachini.

"Alle donne e agli uomini di fede islamica residenti a Bientina un sincero augurio per l’inizio del Ramadan – il messaggio del Comune sulla pagina social ufficiale – La libertà religiosa, sancita anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è fondamento della convivenza fra le persone, rappresenta il simbolo del rispetto e dell’integrazione fra i popoli e la base della reciproca conoscenza. È la risposta di Bientina, e del mondo intero, ai muri che si vanno costruendo fra le nazioni e ai bombardamenti che, anche non lontano da noi, fanno vittime civili inermi". La lista civica Per Ponsacco, all’opposizione in consiglio comunale, critica senza mezzi termini il nuovo assessore Barachini.

"E’ bastato poco per presentarsi... male – il comunicato di Per Ponsacco – In tanti si chiedevano chi fosse il nuovo assessore paracadutato direttamente dall’Abetone. C’è voluto poco per presentarsi con un post, di poche ore fa, che lascia alquanto sbalorditi per il messaggio e per la totale mancanza di correttezza istituzionale visto l’attacco fuori luogo fatto ad un altro Comune. Ricordiamo che questo signore, le cui conoscenze e competenze sono totalmente sconosciute, dovrà occuparsi di sport e sociale. Due ambiti che hanno alla base il concetto di integrazione e superamento delle barriere".

Interviene anche il sindaco di Bientina, Dario Carmassi. "Le parole di questo Barachini mi risultano letteralmente incomprensibili – afferma il sindaco di Bientina – L’amministrazione comunale è laica e a Bientina persegue il dialogo tra le parti, siano esse sociali, culturali o religiose. Lo facciamo costantemente e continueremo a farlo perché siamo convinti che ce ne sia assolutamente bisogno, a maggior ragione in una fase storica funestata da guerre e violenza. Non credo invece ci sia bisogno di polemiche gratuite, inutili sia per i cittadini di Bientina, sia per quelli di Ponsacco, che attendono legittimamente politiche locali concrete e non tentativi di raggiungere un effimero quarto d’ora di notorietà".

g.n.