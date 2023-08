Nuovo appeal della città della Rocca Ora le case e gli affitti sono più cari

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Il nuovo appel della città della Rocca e del territorio. Anche il mercato immobiliare è in ripresa a San Miniato, il cui centro storico è tornato popolarsi di negozi, ristoranti, affittacamere e turisti. E anche le case in vendita e quelle sfitte stanno diminuendo rispetto agli ultimi anni. Secondo gli ultimi di (Osservatorio immobiliare del mese di luglio) per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.705 euro al metro quadro, con un aumento del 4,79% rispetto a luglio 2022 (1.627 euro al metro quadrato. Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all’interno del comune di San Miniato ha raggiunto il suo massimo nel mese di maggio scorso. Qualche dettaglio in più. Il prezzo richiesto per gli immobili in vendita è stato più alto nella zona San Miniato Basso: 2.049 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona San Donato con una media di 1.149 al metro quadro. In crescita anche i prezzi degli affitti: 9,01 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 10,55% rispetto a luglio 2022. Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a San Miniato è stato più alto nella zona centro storico, con 9,30 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è nella zona Ponte a Egola, Stibbio con una media di 8 euro al mese per metro quadro. Sempre più alta anche l’attenzione su San Miniato basso dove, lo ricordiamo, nascerà un nuovo quartiere di sedici villette disseminate in uno spazio di 24mila mila metri quadrati di cui la metà saranno dedicate e servizi e verde.

E’ il Borgo Maria Laura che doterà la frazione anche di un nuovo parcheggio con 40 posti auto: a servizio dei nuovi residenti e dei tantissimi che frequentano il giardino ludico più bello della frazione. Il cantiere è al centro di lavori per l’urbanizzazione di un’area che è tra le più esclusive di San Miniato. Fornita di tutti i servizi migliori che la zona offre, con la sua vicinanza alla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, la prossimità dell’area commerciale della frazione e la sua posizione nel verde più bello ai piedi della Rocca di Federico secondo. In campo c’è la squadra altamente professionale di Loft Immobiliare, la società che dopo un lungo iter di progettazione e di concertazione con l’amministrazione comunale, ha ottenuto nell’inverno scorso il via libera dal municipio per l’avvio delle opere. Il Borgo Maria Laura potrebbe iniziare ad essere realtà, con le prime edificazioni, già nel 2024.