Nuove librerie alla "Saffi" Le montano alcuni babbi

di Gabriele Nuti

La scuola è anche questo. Forse, è soprattutto questo. O dovrebbe essere questo, invece di padri e madri che protestano per qualsiasi virgola storta. Un gruppo di genitori – di babbi, nello specifico – che una mattina si ritrovano nelle classi frequentate dai propri bambini e dalle proprie bambine dopo essere arrivati con un furgoncino carico di pezzi di mobili da montare, scaffali e altri oggetti che le famiglie hanno acquistato – anche grazie alla generosità di altri soggetti – per rendere più accogliente e vivibile la scuola Primaria dove i loro figli trascorrono cinque ore al giorno.

Siamo alla Saffi di Pontedera, Primaria che fa parte del nuovo complesso scolastico Polo Carlesi in via della Pubblica Assistenza, l’edificio che accoglie anche la Secondaria di primo grado Curtatone e Montanara e che è stato inaugurato da pochi mesi dopo l’emergenza piombata sulla testa del Comune guidato dal sindaco Matteo Franconi e della stessa scuola con la chiusura dello storico edificio di piazza Garibaldi e via della Stazione Vecchia per problemi di stabilità.

"Ho trovato una bellissima sorpresa da parte di una numerosa squadra di genitori della Primaria Saffi che, sotto la guida del presidente del consiglio di istituto, Massimo Ciompi, ha dotato tutte le aule di scaffalature per libri e materiali didattici – le parole di ringraziamento della dirigente scolastica Maura Biasci – Una importante donazione per questa scuola, che si sta lentamente arricchendo, con ambienti sempre più accoglienti e colorati".

"Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla donazione e all’allestimento delle nuove scaffalature e a questi babbi che hanno dedicato un po’ del loro sabato mattina a lavorare per la scuola – conclude Maura Biasci, che dallo scorso settembre ha assunto la dirigenza dell’Istituto comprensivo Curtatone e Montanara del quale fa parte anche la Primaria Saffi – Grazie da parte mia, del mio collaboratore Carmine Borea, di tutti gli insegnanti e di tutti i bambini". Le scaffalature e le librerie sono state montate in tutte le aule della Primaria. Un bel gruppo di babbi – una decina in tutto – si sono prodigati per il trasporto dei pezzi da assemblare e nel montaggio. Un pubblico plauso lo meritano.