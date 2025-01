Nuova scuola primaria e lavori: "Storia di ritardi e inefficienze"

Polemiche per i ritardi nella realizzazione della nuova scuola primaria e dell’infanzia di Calcinaia. La questione é stata sollevata dal gruppo consiliare "Adesso Calcinaia" con un’interrogazione all’amministrazione. "Il progetto, approvato nel 2015, ha visto un susseguirsi di problematiche che hanno allungato il termine di completamento, ora fissato per settembre 2025 – si legge in una nota – , ma con l’incertezza che la scuola possa essere effettivamente operativa solo nell’anno scolastico 2026. Un ritardo di oltre un decennio".

Le giustificazioni fornite dal sindaco – pandemia, superbonus 110%, difficoltà geopolitiche –, secondo il gruppo "vengono percepite come una continua scusa per le inefficienze amministrative, sollevando dubbi su come altri comuni, anche nella stessa provincia di Pisa, siano riusciti a completare i propri progetti senza ricorrere a tali giustificazioni". Inoltre, la cronologia dei lavori e le modifiche al progetto evidenziano "una carenza nella gestione delle criticità – si legge – che si sono tradotte in interruzioni e varianti che hanno aumentato la complessità e, probabilmente, anche i costi complessivi". In aggiunta un’altra questione: " la mancata chiarezza sull’impatto economico di queste varianti lascia i cittadini in un’incertezza riguardo ai costi supplementari". Inoltre le richieste dell’amministrazione scolastica per integrare ulteriori modifiche nel progetto "sollevano anche il sospetto che il piano originale non risponda più alle esigenze attuali, a causa del lungo tempo trascorso".

"Nonostante queste difficoltà, si auspica che la fine di questo progetto porti finalmente una scuola moderna e di qualità – conclude Adesso Calcinaia – che risponda alle reali necessità della cittadinanza, offrendo servizi adeguati, come laboratori e la possibilità di un orario prolungato".