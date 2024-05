Nuova piscina coperta . Lavori avanti tutta: il punto A Pontedera, avanzano i lavori per la nuova piscina coperta nel quartiere di Fuori del Ponte, mentre la piscina esterna aprirà questo weekend. In corso la demolizione del capannone di via del Gelso per il nuovo PalAcqua. Scadenza del 30 settembre per il 30% dei lavori.