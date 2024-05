Nuova piazza del Duomo. Ora c’è anche il progetto

Per i sanminiatesi è il "prato del Duomo". Per tutti, la terrazza più bella che affaccia sul centro storico, dalla sua posizione meravigliosa: il trittico monumentale della Cattedrale, con la Torre di Matilde, il Santissimo Crocifisso, e la Rocca di Federico. Il cammino per riqualificare, dopo decenni, la piazza più importante ammirata, giunte ad un appuntamento cruciale. Venerdì alle 11,30 a Palazzo Grifoni sarà presentato il progetto "Il Prato del Duomo di San Miniato". La Fondazione Cassa di Risparmio di San Minato e Crédit Agricole Italia hanno congiuntamente commissionato lo studio di progettazione per la riqualificazione e l’abbellimento della storica piazza, donandolo alla città.

I lavori di riqualificazione, annunciati lo scorso anno nel Palazzo del Pegaso a Firenze, saranno poi sostenuti dalla Regione Toscana e dal Comune di San Miniato. Piazza del Duomo, appunto, è uno dei luoghi più antichi e suggestivi della città di San Miniato e raccoglie intorno a sé gli edifici ecclesiastici e civili più importanti essendo al centro delle attività culturali e dei più importanti eventi e manifestazioni. Una per tutto: il Teatro del Cielo, quel Dramma Popolare che si "celebra" ogni estate dal 1947 e che rappresenta una realtà unica nel panorama internaizionale. Introducono la presentazione del progetto: Giovanni Urti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Antonio Guicciardini Salini, Fondazione Crsm, Massimo Cerbai, direttore regionale Toscana-Umbria Crédit Agricole Italia, il vescovo Giovanni Paccosi, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, il sindaco Simone Giglioli.

Interverranno il professori Luigi Latini, per descrivere la natura storica e la dimensione pubblica di un luogo sanminiatese, e gli architetti Adriano Marangon e Michela De Poli, studio Made associati di Treviso, per presentare il progetto del Prato del Duomo. La piazza, lo ricordiamo, ha tre proprietari: Il Comune, la Curia Vescovile, il Capitolo della Cattedrale. Tre realtà che hanno iniziano un cammino condiviso per riportare il luogo all’antico splendore. Una realizzazione che sarà un ulteriore volano al turismo e alla cultura di San Miniato, essendo la piazza un capitolo di storia di grande rilevanza.

Carlo Baroni