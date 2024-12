Nuova luce per le vie del borgo. Le lanterne al posto delle sfere. Ritorno all’antico con risparmio

SANTA MARIA A MONTE

Lanterne al posto delle grandi sfere. Cambia volto l’illuminazione nel centro storico di Santa Maria a Monte. "Dopo il centro storico di Montecalvoli – ha scritto nei giorni scorsi il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Maurizio Lucchesi sulla sua pagina facebook – anche a Santa Maria a Monte è iniziata la messa in posa della nuova tecnologia, anch’essa di efficientamento energetico con luci a led, in tutto il centro storico che va a sostituire quella esistente, obsoleta, vetusta e dispendiosa nella manutenzione e nel consumo. Il montaggio delle nuove lampade permetterà un importante risparmio energetico e di costi. La sostituzione, avviata da alcuni giorni, sta procedendo. La stessa operazione è stata portata a termine nelle scorse settimane a Montecalvoli, dove nel frattempo è stato installato il cantiere per la ristrutturazione della piazza del Comune". A Santa Maria a Monte, oltre alla sostituzione di tutti i punti luce delle strade e delle piazze del centro storico, i tecnici interverranno anche per sistemare quadri e linee elettriche obsoleti e segnati dal tempo. Sempre nel centro storico del capoluogo ora vanno avanti a pieno ritmo i lavori di pavimentazione di piazza Marconi e via 2 Giugno. La posa delle lastre in piazza Marconi è praticamente stata terminata. L’impresa sta portando avanti l’intervento in via 2 Giugno risalendo verso piazza della Vittoria. Al contempo va avanti il cantiere per la nuova pavimentazione sul retro e intorno al palazzo comunale ed è stato attivato il cantiere privato per il consolidamento del muro dell’area al confine tra la filiale Credite Agricol e i giardini del Monumento di piazza della Vittoria.