Numeri record per la biblioteca. In un anno oltre 39mila accessi

E’ stato un 2024 significato, in termini di numeri, per la Biblioteca comunale Fonte Mazzola di Peccioli: gli accessi crescono del 18%: oltre 39.000 gli utenti nel corso dell’anno. Per l’esattezza un totale di 39.241 utenti nel corso dell’anno scorso, con una media di 107 al giorno. Esaminiamo i numeri nel dettaglio: nel corso dell’anno gli utenti della Biblioteca Fonte Mazzola hanno preso in prestito 5.216 libri proventi dal patrimonio librario della Biblioteca di Peccioli e 1.658 libri dal circuito Bibliolandia.

Mentre 1.930 sono i libri usciti dalla Biblioteca Fonte Mazzola perché richiesti dalle altre biblioteche del circuito di Bibliolandia. Impressionanti anche i numeri dei ragazzi che frequentano la biblioteca per motivi di studio: 4.670 sono gli accessi durante l’orario di apertura al pubblico, e 5.198 gli studenti entrati usufruendo del servizio di accesso senza operatore. Il servizio di accesso senza operatore è stato istituito nel giugno del 2019 rendendo possibile agli utenti abilitati l’ingresso alla Biblioteca tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8 alle 24.

La biblioteca comunale di Peccioli è stata la prima in tutta la Valdera ad aver attivato tale servizio assicurando un’offerta più ampia ed equilibrata sul territorio comunale e non solo, per andare sempre più incontro alle richieste dei cittadini e incentivare la lettura e le occasioni di incontro intorno al libro. Altra attività molto frequentata da un pubblico di età compreso tra i 6 e i 14 anni, ben 303 utenti, è lo speakers corner, incontri settimanali gratuiti one to one in cui è possibile allenare la conversazione in inglese con l’aiuto di un operatore della biblioteca.

"I numeri raggiunti testimoniano una cittadinanza che ha fatto proprio questo intento e recepito l’importanza della formazione continua come strumento di miglioramento personale e professionale", scrive l’amministrazione comunale del Borgo dei borghi.