Novità nel 2025 per due storiche gare

Nel nuovo anno al momento sono due le significative novità che propone il calendario ciclistico in Toscana. La prima riguarda il 79° Gran Premio Industrie Cuoio e Pelli di S.Croce sull’Arno che non sarà per gli élite e under 23 ma scenderà nella categoria juniores. La data scelta dall’U.C. S.Croce, società organizzatrice, è quella di sabato 17 agosto che anticiperà di 24 ore un’altra gara juniores, la Coppa Pietro Linari a Borgo a Buggiano, che da sempre si corre il 18 agosto. Una due giorni a carattere nazionale che potrà avere al via delle due competizioni un notevole numero di atleti di ottima qualità.

Altra novità e sempre negli juniores, quella proposta dal G.S. Amici del Pedale di Fabbrica di Peccioli con il Trofeo San Rocco altra classica nazionale. Si svolgerà al sabato nel mese di settembre e il giorno scelto è il 13 alla vigilia dell’internazionale Trofeo Francesco Buffoni in programma la domenica a Montignoso di Massa. Un’altra occasione per gli organizzatori per collaborare assieme, e portare al via delle due gare i migliori esponenti della categoria juniores.

Antonio Mannori