Note di Natale E il borgo si veste a festa

SANTA MARIA A MONTE

"Note di Natale: canti, musiche e coreografie natalizie" domenica, dalle 11 alle 18,30, in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte. Il borgo si veste a festa in vista della festa più attesa dell’anno e per non smarrire la memoria delle tradizioni. Un insieme di iniziative ed eventi per grandi e piccini con street food, mercatini, incontro con i personaggi più amati dai bambini come il Grinch e Elsa di Frozen. Parteciperanno i bambini di tutte le scuole del territorio comunale, grazie alla collaborazione dell’Istituto comprensivo Carducci, e i piccoli della scuola dell’Infanzia paritaria Beata Diana Giuntini. "Note di Natale" è un’iniziativa di Confcommercio provincia di Pisa, Ccn-Centro commerciale naturale di Santa Maria a Monte, l’associazione "I colori della musica" di Eleonora Carli, il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Maria a Monte e il contributo della conceria Davide-F. srl e di Unicoop Firenze.

Il palco in piazza della Vittoria ospiterà un susseguirsi di performance artistiche che coinvolgeranno associaizoni e realtà locali come I Colori della musica di Eleonora Carli, Espressioni Danza di Marica Torricelli, La scuola di danza della Stella Rossa con Perla Francalanci, e La Montesina, oltre alle rappresentazioni dei bambini e dei ragazzi dell’Istituto comprensibo Carducci e della scuola dell’Infanzia Beata Diana Giuntini. Momenti di intrattenimento per i più èpiccoli nei musei, in biblioteca e a Casa Carducci e un laboratorio di scrittura per Babbo Natale durante il quale i bambini potranno scrivere le letterine con l’aiuto di una giocattolaia, truccabimbi con Prezzemolina. Saranno presenti i Babbi Natale della Misericordia di Santa Maria a Monte e la English School Valdera.

"Questo evento – le parole della sindaca Manuela Del Grande – è stato proposto per la prima volta lo scorso anno ed è andato bene. Così quest’anno è stato raddoppiato, non solo il pomeriggio, ma anche la mattina. Mai bisogna mettere da parte le tradizioni e rinunciare alla nostra identità". Presenti alla conferenza stampa Alessandro Simonelli e Luca Favilli di Confcommercio, Silvio Tempestini del Centro commerciale naturale, Eleonora Carli e Federico Sferruzza di Colori della Musica.