Norme anti-deforestazione. Unic: missione tracciabilità

Resta sotto la lente del mondo conciario il regolamento europeo anti-deforestazione la cui entrata in applicazione è slittata al 30 dicembre 2025. Regolamento di cui è stato dibattutto anche a livello locale circa le possibili ripercussioni. L’obiettivo resta la tracciabilità – si legge su La Conceria riguardo all’iniziaitiva Unic – valore al quale il mercato presta crescente attenzione già da prima che si muovesse Bruxelles. Ed è per questo che rappresentanti di Unic, con Icec e Camera Arbitrale Pelli, sono stati in missione in Brasile e Paraguay "per conoscere le iniziative, pubbliche e private, di sviluppo della tracciabilità nelle concerie, nei macelli e negli allevamenti locali", recita la circolare di Unic. Nonché – si legge – "per raccogliere sul campo dati e informazioni tecnico-commerciali sulla capacità di conformarsi ai severi requisiti del regolamento Eudr". La delegazione ha anche valutato lo sviluppo e il miglioramento degli strumenti di supporto e garanzia, compresi quelli finalizzati alla valutazione del rischio deforestazione e illegalità socio-ambientale".