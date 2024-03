Non solo vino. Lungo calendario delle feste

Un calendario di eventi che conta oltre 30 appuntamenti, anzi 30 modi per vivere il territorio, come recita il sottotitolo della locandina presentata a Terricciola. "Terricciola Eventi – racconta il consigliere con delega al turismo e alla promozione del territorio Ronny Bellagotti – è un contenitore creato per raccogliere e valorizzare le tante opportunità presenti a Terricciola. Il calendario è nato nel 2019 prima del Covid e adesso è diventato un punto fermo per le associazioni, le tante realtà coinvolte nei nostri appuntamenti e gli operatori turistici come le strutture ricettive o le cantine". Un calendario che va da marzo a dicembre e comprende le proposte delle associazioni e le feste organizzate dall’amministrazione comunale e che da decenni caratterizzano Terricciola. Accanto alla tradizionale festa della Fragola, che quest’anno compie 40 anni (in programma già per il 4-5 e l’11 e il 12 maggio, ci sono infatti piccoli e grandi appuntamenti che scandiscono il tempo di capoluogo e frazioni. "Nell’elenco di quest’anno – continua – siamo felici di ritrovare la Festa dell’Uva e del Vino per la prima volta dopo lo stop della pandemia. Un appuntamento di più giorni che non sarà soltanto l’occasione per conoscere le nostre etichette ma un vero e proprio approfondimento sul vino, con conferenze e talk show sull’argomento. L’impegno è quello di rivolgersi sempre più ai tanti turisti che arrivano sulle nostre colline e fargli conoscere ciò che c’è qui, l’autenticità di queste zone senza però perdere la nostra natura. Un’altra novità riguardano le camminate sui nostri sentieri, un recupero che conta oltre 70 percorsi, un modo ulteriore per conoscere i nostri paesaggi. Attenzione poi su quella che è la ricchezza enogastronomica, una particolarità importante per Terricciola".

S.E.